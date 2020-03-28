بـ85 جنيه.. التموين تطرح لحوم سودانية طازجة في منافذها



كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من اللحوم الطازجة السودانية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 85 جنيها للكيلو، كما يتم طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية وكذلك المنظفات والمطهرات.

كان الدكتور علي المصيلحي قد شدد أمس على انتظام عمل أسواق الجملة على مدار 24 ساعة لتلبية احتياجات المواطنين وضمان إمداد الأسواق المختلفة بكافة احتياجاتها من الخضر والفاكهة.

وأكد المصيلحي على انتظام حركة سيارات نقل السلع الغذائية والخضر والفاكهة طوال اليوم لإمداد كافة المنافذ والأسواق بكافة الاحتياجات دون التقييد بمواعيد حظر التجوال، فضلًا عن انتظام عمل المخابز ومحال البقالة التموينية وفروع مشروع جميعتي لصرف السلع التموينية للمواطنين.