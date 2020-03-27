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قناة الثقافة المصرية تحتل تريند "يوتيوب" بحفل الموسيقار عمر خيرت

08:28 م الجمعة 27 مارس 2020
قناة الثقافة المصرية تحتل تريند "يوتيوب" بحفل الموسيقار عمر خيرت

عمر خيرت

كتب- محمد عاطف:

حقق حفل الموسيقار عمر خيرت الذي بثته القناة الرسمية لوزارة الثقافة على موقع "يوتيوب"، مساء أمس الخميس 26 مارس، ضمن عروض المبادرة الإلكترونية "خليك في البيت.. الثقافة بين ايديك"، رقمًا قياسيًا للمشاهدة ليتحول إلى التريند الأول على الموقع.

وقدمت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، الشكر لجموع الجماهير داخل مصر وخارجها، على الثقة في المحتوى الإبداعي الذي تقدمه الدولة، الهادف إلى نشر الوعي الفني والارتقاء بالذوق العام.

وأكدت عبدالدايم العمل، على استمرار البث وتطويره في الفترة المقبلة من خلال إضافة ألوان فكرية وفنية مسجلة من فعاليات وأنشطة القطاعات المختلفة، مشيدة بالجهد المبذول من القائمين على العمل في المبادرة.

وأشارت إلى الإقبال على العناوين التي تمت اتاحتها بالموقع الرسمي بصيغة pdf وتشمل إصدارات كل من الهيئة المصرية العامة للكتاب - دار الكتب والوثائق القومية والمركز القومي للترجمة، إلى جانب الزيارات الافتراضية لعدد من المتاحف القومية والأعمال التشكيلية لأكثر من 50 فنانًا.

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عمر خيرت وزارة الثقافة يوتيوب إيناس عبدالدايم

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