الصحة: 5 نصائح تحمي من فيروس "كورونا"

كتب- محمد عاطف:

نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، فيديو إرشادي توعوي، لتلافي عدد من العادات الخاطئة، التي يمكن أن تؤدي لنشر وباء "كورونا" بين الأفراد إذا لم يتم تلافيها.

وشددت الوزارة على ضرورة التغلب على هذه العادات الخاطئة لكي نحمي أنفسنا ومن حولنا من مرض كوفيد-19.

وجاءت النصائح التي وجهتها الوزارة كالتالي:

1- تجنب الكحة والعطس دون استخدام مناديل.

2- لا تذهب إلى العمل وأنت مريض.

3- لا تذهب إلى أماكن التجمعات، واحرص دائمًا على ترك مسافة (متر على الأقل) بينك وبين الآخرين.

4- احرص على غسل يديك بالماء والصابون أو فركهما بمطهر كحولي بصفة دورية.

5- لا ترتدي الكمامة إلا إذا كنت مريضًا أو تخشى الاختلاط مع أحد المرضى.

https://www.facebook.com/egypt.mohp/videos/3069332746411341/