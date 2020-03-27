الصحة: 5 نصائح تحمي من فيروس "كورونا"
نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، فيديو إرشادي توعوي، لتلافي عدد من العادات الخاطئة، التي يمكن أن تؤدي لنشر وباء "كورونا" بين الأفراد إذا لم يتم تلافيها.
1- تجنب الكحة والعطس دون استخدام مناديل.
2- لا تذهب إلى العمل وأنت مريض.
3- لا تذهب إلى أماكن التجمعات، واحرص دائمًا على ترك مسافة (متر على الأقل) بينك وبين الآخرين.
4- احرص على غسل يديك بالماء والصابون أو فركهما بمطهر كحولي بصفة دورية.
5- لا ترتدي الكمامة إلا إذا كنت مريضًا أو تخشى الاختلاط مع أحد المرضى.
https://www.facebook.com/egypt.mohp/videos/3069332746411341/
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