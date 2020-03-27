وزيرة الثقافة تنعى "جورج سيدهم": ستبقى أعماله أيقونات خالدة

كتب- محمد عاطف:

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، الفنان الراحل "جورج سيدهم"، الذي غيبه الموت اليوم الجمعة 27 مارس عن عمر يناهز 82 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

وقالت عبدالدايم في بيان لها: "الراحل أحد العظماء الذين كتبوا صفحات مضيئة في سجلات تاريخ الكوميديا في مصر والوطن العربي"، مؤكدة أن أعماله ستبقى أيقونات ورموز خالدة تحرص الأجيال على مشاهدتها.

يذكر أن الفنان جورج سيدهم من مواليد جرجا بسوهاج عام 1938 والتحق بجامعة عين شمس وتخرج في كلية الزراعة عام 1961 ثم التقى بزميليه سمير غانم والضيف أحمد وأسس معهما فرقة ثلاثي أضواء المسرح التي عملت في المسرح والتليفزيون، ولمعوا في أول فوازير لرمضان من إخراج محمد سالم، كما شاركوا معًا خلال هذه الفترة في بطولة عدد كبير من الأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحيات.

​