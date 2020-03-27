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لمواجهة كورونا.. الصحة العالمية تطلق خدمة جديدة عبر "واتساب" باللغة العربية

05:25 م الجمعة 27 مارس 2020
لمواجهة كورونا.. الصحة العالمية تطلق خدمة جديدة عبر "واتساب" باللغة العربية

واتساب

كتب - أحمد جمعة:

أطلقت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، خدمة رسائلها المخصصة باللغة العربية، بالشراكة مع شركتي واتساب وفيسبوك؛ لإطلاع الجمهور على آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.

قالت المنظمة إن خدمة الرسائل تتميز بسهولة الاستخدام والقدرة على الوصول إلى جمهور واسع لا يقل عن ملياري شخص، من أجل إيصال المعلومات الصادرة عن المنظمة مباشرة إلى الناس الذي هم في حاجة إليها.

وأضافت: تتيح خدمة الرسائل هذه للجميع، من قادة الحكومات إلى العاملين الصحيين وصولاً إلى الأهل والأصدقاء، أحدث المستجدات والمعلومات عن فيروس كورونا، بما في ذلك التفاصيل المتعلقة بأعراض المرض وكيف يحمي الناس منه أنفسهم والآخرين، كما تتضمن الخدمة روابط إلى أحدث تقارير الحالات وتقدم آخر الأرقام الآنية لمساعدة مقرري السياسات في الحكومة على حماية صحة سكانهم.

ويمكن الاشتراك في الخدمة من خلال وصلة تفتح تلقائياً محادثة في تطبيق الواتساب. ويكفي إرسال كلمة "مرحبا" لتفعيل المحادثة من خلال عرض قائمة خيارات تسمح بالإجابة عن أسئلة المستخدمين بشأن مرض كوفيد-19.

انضم إلى خدمة التنبيهات الصحية لمنظمة الصحة العالمية على الواتساب:

افتح تطبيق الواتساب وأرسل كلمة "مرحباً" على الرقم +41 22 501 70 23

أو اضغط هنا:

واتساب منظمة الصحة العالمية فيسبوك فيروس كورونا

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