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"الوزراء": لا صحة لغلق المنافذ الجمركية بميناء بورسعيد بشكل كامل

10:51 ص الجمعة 27 مارس 2020
"الوزراء": لا صحة لغلق المنافذ الجمركية بميناء بورسعيد بشكل كامل

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن غلق المنافذ الجمركية بميناء بورسعيد بشكل كامل.

وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه تواصل مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لم يتم غلق أي من المنافذ الجمركية بالميناء بشكل كامل، مُوضحةً أن حركة العمل بالمنافذ الجمركية مستمرة وفقاً لمواعيد العمل والحظر المعلنة رسمياً من قبل الحكومة، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.

وأشارت إلى أنه تم إعطاء أولوية قصوى للسلع الغذائية والاستراتيجية والأدوية والمستلزمات الطبية في إنهاء إجراءات الإفراج عنها داخل المنافذ الجمركية يومياً، فضلاً عن تنظيم إجراءات العمل لباقي نوعية السلع بما يضمن عدم وجود تجمعات أو تكدس داخل الموانئ والمنافذ الجمركية،واستمرار تواجد العاملين بالموانئ والمنافذ لحين إنهاء إجراءات الإفراج عن السلع الواردة أو المصدرة حتى آخر بيان جمركي يعرض عليهم يومياً، مع مراعاة تقسيم ساعات العمل اليومية بينهم وفقاً لطبيعة السلع وإجراءات الإفراج عنها.

وناشدت المنطقة الاقتصادية جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.​

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء غلق المنافذ الجمركية ميناء بورسعيد فيروس كورونا إحنا أقوى من كورونا

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