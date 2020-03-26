في ثاني أيام الحظر.. شوارع دار السلام خاوية من المواطنين فيديو

كتب - يوسف عفيفي:

خلت شوارع دار السلام من جميع المواطنين في اليوم الثاني لتطبيق حظر التجوال، ولم يتبق غير الأنوار والسيارات، وذلك في استجابة سريعة لقرار الحكومة بعدم النزول الشوارع؛ تجنبا للإصابة بفيروس كورونا.

يأتي ذلك بالتزامن مع ثاني يوم لقرار الحكومة بتطبيق حظر التجوال للمواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن فرض حظر التجول اعتبارًا من السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا، بداية من الأربعاء 25 مارس ولمدة أسبوعين.

وقرر رئيس الوزراء، توقف كل وسائل النقل الجماعي العام والخاص في ذات الفترة، ضمن الإجراءات الجديدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وبدأ في السابعة من مساء الخميس، اليوم الثاني على التوالي من تطبيق قرار مجلس الوزراء بحظر التجول للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.