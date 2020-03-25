شيخ الأزهر يعزي الرئيس الإندونيسي في وفاة والدته

كتب- محمود مصطفى:

تقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بخالص العزاء للرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته، حيث وافتها المنية اليوم الأربعاء.

والأزهر إذ يعزي الرئيس الإندونيسي في وفاة والدته؛ فإنه يتقدم بخالص العزاء لدولة إندونيسيا حكومة وشعبًا، داعيًا الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.