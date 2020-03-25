وزيرة الصحة: 50% من الإصابات بفيروس كورونا من المخالطين للحالات السابقة

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن قرابة 50% من الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، تأتي من المخالطين للحالات الإيجابية التي سبق الإعلان عنها.

وأضافت الوزيرة في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "أغلب الإصابات اليومية تأتي من المخالطين للحالات الموجودة في العزل".

وأوضحت أن الحكومة لا ترغب في الوصول إلى عدد ألف إصابة سريعا حتى لا ننتقل إلى السيناريو الثالث في خطة مواجهة فيروس كورونا: "نتمنى ألا نصل للرقم ألف بسرعة وما يقلقنا أن نصل إليه خلال يومين أو ثلاثة".

وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة الصحة تسجيل 40 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين في مصر إلى 442 حالة منذ بداية الأزمة.