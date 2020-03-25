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وزارة النقل تصدر بيانا رسميا بشأن مواعيد المترو بعد الحظر

12:08 م الأربعاء 25 مارس 2020
وزارة النقل تصدر بيانا رسميا بشأن مواعيد المترو بعد الحظر

مترو الانفاق

كتب- محمد سامي:

قالت وزارة النقل والمواصلات، إنه بناءا على تعليمات وزير النقل الفريق مهندس، كامل الوزير بتعديل جدول التشغيل اليومي لقطارات مترو الأنفاق، وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء بفرض حظر التجوال ليلا ابتداء من مساء اليوم الأربعاء الموافق 25/ 3 / 2020 ، فقد عدلت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو جداول التشغيل.

وأضاف البيان: مواعيد قيام ووصول أخر قطارات اليوم من المحطات الإنتهائية ومقابلتها في المحطات التبادلية بالخطوط الثلاثة كالتالي:-

(الخط الأول): قيام أخر قطار من محطة حلوان الساعة ٥ مساءا ليصل المرج الجديدة الساعة 6.35 مساءا وقيام آخر قطار من محطة المرج الجديدة الساعة 5,20 مساءا ليصل محطة حلوان الساعة 6,45 مساءا.

(الخط الثاني): يكون قيام آخر قطار من محطة شبرا الخيمة 5,30 مساءاً ليصل محطة المنيب الساعة 6,25 مساءا وقيام آخر قطار من محطة المنيب الساعة 5,30 مساءاً ليصل إلى محطة شبرا الخيمة الساعة 6,20 مساءا.

( الخط الثالث): قيام آخر قطار من نادي الشمس الساعة 5,20 مساءا ليصل محطة العتبة 5,45 مساءاً ليقوم من محطة العتبة الساعة 6 مساءا ليصل محطة نادي الشمس 6,25 مساءاً .

وعلي أن يبدأ التشغيل بدءاً من صباح يوم الغد الخميس 26/3/2020 في الساعة السادسة صباحاً.​

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