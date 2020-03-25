الجزار يتابع موقف تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأربعاء، اجتماعه الدوري بحضور مسئولي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وقيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة موقف تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، بمدن (السادات – أكتوبر الجديدة – بدر).

وأكد "الجزار" في بيان اليوم، ضرورة التزام شركات المقاولات باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الصارمة، لحماية جميع العاملين بالمواقع، من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة، واتباع تعليمات وزارة الصحة، من أجل منع انتشار فيروس كورونا المستجد بين العاملين.

وقال المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: فى مدينة السادات، تم الانتهاء من تنفيذ 9680 وحدة، وجارٍ تنفيذ 6100 وحدة، وجارٍ طرح تنفيذ 576 وحدة أخرى، وفى مدينة أكتوبر الجديدة، تم الانتهاء من تنفيذ 37968 وحدة، وجارٍ تنفيذ 32304 وحدات أخرى، وفى مدينة بدر، تم وجارٍ تنفيذ 79968 وحدة، كما إنه تم وجارٍ طرح تنفيذ 26976 وحدة بامتداد مدينة بدر.