وزيرا الري والبيئة يبحثان التعاون في دراسات التكيف مع التغيرات المناخية

كتب- محمد نصار:

التقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية، اليوم الأربعاء، بالدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وبحضور عددًا من القيادات التنفيذية بالوزارتين وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المشتركة في ضوء التعاون والتنسيق المستمر بين الوزارتين في كافة المجالات المشتركة.

ووجه الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، بضرورة حصر بيانات المصانع على المجاري المائية ونهر النيل والترع والمصارف ومحطات الصرف الصحي بغرض تفعيل إجراءات تحسين نوعية المياه وتقليل التلوث في إطار تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية.

كما أكد "عبدالعاطي"، على أهمية التعاون المشترك بين الوزارتين للوصول إلى حلول سريعة وأفكار متطورة ومبتكرة، لمواجهة أثر التغيرات المناخية على توافر المياه، مشيرًا إلى ضرورة البحث وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات تخدم هذا الشأن لتحقيق الأمن المائي والبيئي، باعتبارهما قضية أساسية ومصيرية على كافة الأصعدة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الوزارة ستقوم بعقد عدة اجتماعات مع الفنيين من وزارة الرى للبدء فى إعداد الخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية والتى يتم دعمها من خلال صندوق المناخ الاخضر .

واضافت أن وزارة البيئة تقوم من خلال التنسيق الكامل مع وزارة الري بتبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالمصانع ومدى مطابقاتها للصرف على نهر النيل، بالإضافة إلى قيامها بتسهيل الاجراءات الخاصة بالمنشأت السياحية والفندقية مع مراعاة الابعاد البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وتم الاتفاق على الإطار العام للدليل الإرشادي لتجديد ترخيص المنشأت السياحية والفندقية في إطار اللجان الفنية المتخصصة العاملة في هذا الشأن بوزارة الموارد المائية والري مع مراعاة دراسات الأثر البيئي لتلك المنشأت.

وتطرق الإجتماع إلى إعطاء أولوية أولى لمشروعات حماية الشواطئ والري الحديث وإستخدام الطاقة الشمسية في الخطة القومية للتكيف مع التغيرات المناخية نظرًا للعلاقة الوثيقة بين ملف التغيرات المناخية وموضوعات المياه وتقديمها لصندوق المناخ لتمويل تلك المشروعات.

عرض الجانبين كافة الرؤى المطروحة والاتفاق على أفضل آليات سبل التعاون بينهم.