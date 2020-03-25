عسران يوضح مصير موظفي الورادي والنوبتجيات بشركات الكهرباء

كتب - محمد صلاح:

صرح المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه جار التنسيق مع المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، للتواصل مع رؤساء شركات النقل والتوزيع والإنتاج بشأن العاملين بالورادى والنوبتجيات بالشركات المختلفة لاستثنائهم من قرار حظر التجوال الذى يبدأ اليوم.

وأضاف عسران فى تصريحات خاصة لمصراوي، أنه من المرتقب أن تقوم كل شركة بعمل كشف يتضمن جميع الموظفين والعاملين بنظام الورادس والنوبتجيات الخاصة بأعمال اعطال الكهرباء والأعطال، مؤكدا أن كل رئيس شركة سيتواصل مع الجهات المختصة للحصول على تصاريح بأسماء العاملين اللذين سيتم استثناؤهم من قرار حظر التجوال من خلال كشوف سيتم إرسالها لجهات تطبيق قرار الحظر.

وأكد أن الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر وكافة الشركات التابعة لها ملتزمة بتطبيق قرارات مجلس الوزراء فيما عدا العاملين بالورادى والنوبتجيات المختلفة مع استمرار عمل المحصلين والكشافين حتى الساعة السابعة مساء .