بعد حظر التجوال.. السكة الحديد تكشف موقف رد تذاكر القطارات

كتب - أسامة علي:

كشف محمود ماهر، رئيس الإدارة المركزية للمبيعات بهيئة السكك الحديدية، عن آلية رد التذاكر المحجوزة بالقطارات، قبل تطبيق قرار حظر التجوال.

وقال ماهر لمصراوي، الثلاثاء، ان الهيئة أصدرت تعليمات لصرافي التذاكر بجميع المحطات لرد التذاكر المحجوزة للركاب ممن يتزامن ميعاد سفرهم، مع وقت سريان حظر التجوال، مؤكدا أنه سيتم السماح للركاب باسترداد سعر التذكرة بالكامل، حال تزامن توقيت رحلة القطار مع وقت فرض الحظر.

ولفت رئيس الإدارة المركزية للمبيعات بهيئة السكة الحديد، إلى أن جار إعداد جدول جديد لمواعيد القطارات يتناسب مع مواعيد الحظر.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سلسلة قرارات لمكافحة انتشار فيروس كورونا ستطبق من الغد ولمدة أسبوعين.

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