بعد فرض الحظر .. النقل: تعديل جدول تشغيل القطارات

كتب أسامة علي

أعلن مصدر مسئول بوزارة النقل، أن الوزارة ملتزمة بقرار مجلس الوزراء بشأن فرض حظر التجول.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فرض حظر التجوال اعتبارا من السابعة مساء حتى السادسة صباحا، بداية من الأربعاء ولمدة أسبوعين، مع توقف كل وسائل النقل الجماعي العام والخاص في نفس الفترة، ضمن الإجراءات الجديدة لمواجهة انتشار الفيروس.

وأضاف المصدر لمصراوي، انه جاري تعديل جدول مواعيد تشغيل القطارات بجميع الخطوط، بحيث تتناسب مع قرارات حظر التجول التي فرضتها الحكومة.

وأوضح المصدر، أن الوزارة تدرس أكثر من مقترح لتشغيل القطارات، ولم تصل إلى أي قرار حتى الآن، مؤكدا أنه عقب الانتهاء من إعداد الجدول الجديد سيتم الإعلان عنه .