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"دي معركتنا ولازم ننتصر".. محافظة القاهرة تطلق حملة لمواجهة كورونا

09:41 م الإثنين 23 مارس 2020
"دي معركتنا ولازم ننتصر".. محافظة القاهرة تطلق حملة لمواجهة كورونا

محافظة القاهرة

كتب- محمد نصار:

أطلقت محافظة القاهرة حملة توعية بالتعاون مع مؤسسة "ميدياتوبيا"، بهدف التوعية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

الحملة تشمل كل ما يتعلق بسبل الوقاية من المرض، والطريقة المثالية لحماية نفسك والآخرين من خطر الإصابة، من خلال لوحات إعلانية إرشادية في كافة أنحاء المحافظة، وفيديو توعوي يعرض على الشاشات العملاقة؛ وذلك لمنع انتشار الفيروس في هذا التوقيت الحرج.

وتعتمد الحملة على الإرشادات التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، مثل تجنب السلام المباشر، وغسل اليدين جيدًا لمدة 20 ثانية، وعدم التواجد بالأماكن المزدحمة، واستخدام المناديل عند السعال، بالإضافة إلى زيارة أقرب مستشفى للحميات عند استشعار الحاجة لذلك، أو التواصل على الأرقام 105، و15335.

تأتي هذه الحملة في إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للقضاء على تفشي فيروس كورونا، والحفاظ على سلامة المواطنين.

محافظة القاهرة فيروس كورونا إحنا أقوي من كورونا

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