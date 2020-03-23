"الأعلى للإعلام" يطالب المؤسسات الصحفية بتنفيذ إجراءات مكافحة "كورونا"

كتب- مصطفى علي:

قال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه تلقى عدة شكاوى من العاملين في بعض القنوات والصحف الخاصة والحزبية، حول عدم مراعاة الاشتراطات الطبية والصحية، وعدم تخفيف عدد العمالة في هذه المؤسسات.

ويناشد المجلس كافة هذه المؤسسات، تنفيذ حملات للتطهير والتعقيم في كافة أرجائها، وتخفيف عدد العمالة فيها بالتناوب بين العاملين، والعمل على تذليل المعوقات التي تواجه السيدات منهم خاصة اللائي لديهن أطفال عمرهم أقل من 12 سنة.

وأكد المجلس في بيان له، أنه سيقوم أعضاء المجلس بجولات ميدانية لهذه المؤسسات، للتأكد من التزامها بهذه الاشتراطات حرصًا على صحة العاملين ومواجهة أي تهاون في هذا الشأن.​