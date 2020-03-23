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مفتي الجمهورية ينعى اللواءين شلتوت وشفيع بالقوات المسلحة

02:30 م الإثنين 23 مارس 2020
مفتي الجمهورية ينعى اللواءين شلتوت وشفيع بالقوات المسلحة

الدكتور شوقي علام

كتب - محمود مصطفى:

نعى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بمزيد من الحزن والأسى اثنين من أبطال القوات المسلحة: اللواء أركان حرب خالد شلتوت، واللواء شفيع عبد الحليم داود، حيث وافتهما المنية نتيجة الإصابة بفيروس كورونا خلال اشتراكهما في أعمال مكافحة انتشار المرض في البلاد.

وأشاد مفتي الجمهورية في بيان له الاثنين، بالجهود الكبيرة والدور البطولي الذى تقوم به القوات المسلحة ووزارة الصحة وكافة أجهزة الدولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا، داعيًا المواطنين إلى ضرورة الالتزام التام بكافة القرارات والإجراءات التي تتخذها الدولة لحمايتهم والحيلولة دون انتشار فيروس كورونا والعمل على مواجهة انتشار هذا الوباء بكافة الوسائل والسبل .

وتوجه مفتي الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرتي كل من اللواءين سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهما بموفور رحمته ويسكنهما فسيح جناته، ويلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان، و"إنا لله وإنا إليه راجعون".

شوقي علام القوات المسلحة خالد شلتوت شفيع عبد الحليم داود فيروس كورونا إحنا أقوى من كورونا

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