8 خدمات لأول مرة.. "الإسكان" تقدم ميزة إلكتروينة لحاجزي الإسكان الاجتماعي

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كتب- محمد عبدالناصر:

أتاحت وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عددًا من الخدمات المختلفة بشكل إلكتروني لأول مرة من خلال موقع الصندوق (https://cservices.shmff.gov.eg).

وينشر "مصراوي" الخدمات التي يتم تقديمها بشكل إلكتروني على النحو التالي:

1- طلب تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية، حيث أتاح صندوق الإسكان الاجتماعي تقديم طلب تعديل رغبة الحجز في عدد من المدن والمحافظات ويمكن معرفة ذلك من خلال الفيديو التالي:

2- طلب تعديل من دور إلى دور أرض، على أن تكون الخدمة خاصة بالحالات المرضية فقط.



3- طلب رفع أو استكمال المستندات الأساسية.

4- طلب تعديل المدينة طبقًا لاستمارة الحجز.

5- طلب تصحيح اسم صاحب الطلب الأصلي

6- طلب تصحيح الرقم القومي.

7- طلب تعديل أو إضافة رقم الهاتف.

8- خدمة الإبلاغ عن مخالفات الإسكان الاجتماعي، حيث يمكنك للمواطنين الإبلاغ عن مخالفة لقانون الإسكان الاجتماعي، ويمكن الاستفادة من هنا..

https://cservices.shmff.gov.eg/ChangeUnit

ومن المقرر أن يتوسع الصندوق خلال الفترة المقبلة في تقديم الخدمات الإلكترونية والتي ستشمل طلب تغيير جهة التمويل، وطلب نقل حجز الوحدة باسم الورثة، وطلب تقديم تظلم على نتيجة الاستعلام الميداني.