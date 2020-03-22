"الأعلى للآثار": إجراء فحوصات "كورونا المستجد" على كافة العاملين في القطاع

كتب– يوسف عفيفي:

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن قرار إغلاق جميع المتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية، بدء من غد الاثنين وحتى 31 مارس الجاري، يهدف إلى إجراء تعقيم وتطهير وتطبيق إجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال وزيري لـ"مصراوي"، اليوم الأحد، إن الإجراءات الحالية تشمل إجراء فحوصات وتحاليل طبية للمشتبه فيه من الموظفين والعاملين بوزارة الآثار في جميع المناطق الأثرية على مستوى الجمهورية، من حيث ارتفاع الحرارة أو رشح أو أي أعراض أخرى من كورونا، متابعًا: "هو إجراء طبيعي وأوتوماتيك على جميع الجهات العاملة في الدولة وليس المناطق الأثرية فقط".

وأصدرت وزارة السياحة والآثار، بيانًا بإغلاق جميع المزارات الأثرية حتى نهاية مارس الجاري، على أن يعقد خلال هذه الفترة دورات توعية للعاملين بالمتاحف والمناطق لطرق الوقاية والحماية من الفيروس، وذلك استمرارًا في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة كورونا المستجد.