برلماني يتقدم بدراسة لعقد جلسات النواب إلكترونيًا والتصويت عن بعد

كتبت- ميرا إبراهيم:

حصل "مصراوي" على دراسة برلمانية قدمها النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، يقترح فيها عقد جلسات البرلمان والعمل عن بعد.

وقال فؤاد، إنه لا مانع دستوري أو قانوني لعقد جلسات المجلس إلكترونيًا من خلال موقع المجلس أو برنامج التواصل الاجتماعي "واتس آب" لتوافر شروط اعتباره موقع، حيث له مكان معلوم على الشبكة المعلوماتية، ويكون محددًا أيضًا بالرقم الخاص المنشأ به الحساب، كما أن ما يدور به من محادثات ينطبق عليها الدليل الرقمي ويجوز إثباتها.

وتابع فؤاد في نص المقترح أن نص الدستور في المادة 114 على:

"مقر مجلس النواب مدينة القاهرة، ويجوز له في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر، بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس، واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل".

ونصت المادة 4 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب على الاتي :

"مقر مجلس النواب مدينة القاهرة، ويجوز له في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر، بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس، واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل."

وأضاف فؤاد، أنه لما كانت الظروف التي تمر بها البلاد، حاليًا ظروفًا استثنائية وطارئة، فإنه يجوز أن ينعقد المجلس في أي مكان آخر، بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس.