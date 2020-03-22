وزير الزراعة: فحص عينات لمواد غذائية وحيوانات نتائجها سلبية من فيروس "كورونا"

كتب- أحمد مسعد:

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن معامل معهد صحة الحيوان قامت بفحص عينات لحيوانات وماشية مستوردة من خلال الموانئ، خلال الفترة من 29 يناير الماضي وحتى اليوم 22 مارس، وجاءت نتائجها كلها سلبية من فيروس (كورونا) المستجد.

وذكرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي- في بيان اليوم الأحد- أن ذلك وفقا للتقرير الذي تلقاه الوزير من الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

من جهته، قال الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد صحة الحيوان، إن هذه العينات واردة من من خلال موانئ الإسكندرية وبورسعيد ودمياط والغردقة وأيضا مطار القاهرة الدولي.

وأضاف أنه بالنسبة لميناء الإسكندرية تم فحص 1883 عينة إضافات أعلاف، ولحوم، وألبان، ودواجن وأسماك واردة من خلال ميناء الإسكندرية من معظم دول العالم وأهمها الهند والصين والاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية وإندونيسيا واليابان وتايوان والإمارات.

وأوضح شاهين أنه بالنسبة لميناء دمياط، تم فحص 142 عينة أسماك متنوعة، وكبدة، ومنتجات ألبان، وزبدة طبيعي، والواردة من الهند والصين والإمارات وفيتنام وهولندا وأوكرانيا واليمن وتايلاند وإسبانيا وسلطنة عمان.

وأشار إلى أنه تم في ميناء بورسعيد فحص 157 عينة أسماك متنوعة ولحوم بقري وجاموسي وكبدة وألبان، واردة من الهند والبرازيل والإمارات واليمن والصين واليابان وسلطنة عمان.

وفي ميناء العين السخنة، لفت شاهين إلى أنه تم فحص عينتين من إضافات الأعلاف والواردة من دول سنغافورة وماليزيا، وفي مطار القاهرة الدولي تم فحص 10 عينات أسماك متنوعة، ولحوم وألبان بودرة، ومستلزمات طبية بيطرية، وجبن واردة من الصين وفنلندا وفرنسا وإيطاليا وإثيوبيا.

وقال مدير معهد صحة الحيوان، إن المعمل الفرعي بميناء الغردقة قام بفحص 33 عينة مسحات مأخوذة من قطط وكلاب.​