الأوقاف عن صلاة الجنازة: تصلى في الساحات المفتوحة أو الخلاء

كتب- محمود مصطفى:

قالت وزارة الأوقاف، في بيان لها، اليوم السبت، إنه لن يتم فتح المسجد بأي حال طوال مدة إغلاقه.

وفيما يخص صلوات الجنازة، قال بيان للوزارة، إنها ستتم في الساحات المفتوحة أو الخلاء، ولا يتم فتح المسجد على الإطلاق بأية حال من الأحوال، ولا سيما أن صلاة الجنازة ليس بها ركوع ولا سجود، ولا تُعد إقامتها بالمسجد شرطًا لصحتها، وهي فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين.

وأضافت غرفة عمليات وزارة الأوقاف، أن قرار إغلاق جميع المساجد، ووقف الأذان الموحد، وإطلاق أذان النوازل الذي أطلق في صلاة العصر، ولمدة أسبوعين سيتم تطبيقهم جميعًا، بكل حسم.

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