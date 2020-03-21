جامعة الأزهر تقرر إيقاف مناقشات رسائل الماجستير والدكتوراة

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت جامعة الأزهر إيقاف جميع المناقشات العلمية ماجستير ودكتوراة خلال فترة تعليق الدراسة.

وأوضحت جامعة الأزهر، في بيان لها السبت، أن ذلك وفقًا للقرار الصادر من رئيس الجامعة ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.