"الأوقاف": استمرار تعقيم وتطهير ديوان عام الوزارة والمساجد على مستوى الجمهورية

القاهرة- (أ ش أ):

قال رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف الشيخ جابر طايع، إن أعمال التطهير والتعقيم بديوان عام الوزارة بدأت، الجمعة، ومن المقرر أن تنتهي غدا السبت، في الوقت الذي تتواصل فيه حملات النظافة والتعقيم والتطهير في كافة المساجد على مستوى الجمهورية من خلال التنسيق التام مع مؤسسات الدولة كل في محافظات مصر.

وأضاف رئيس القطاع الدينى، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة، إن أعمال التطهير التي تتواصل في المساجد تأتي تنفيذًا لتعليمات وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وتماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة في مواجهة فيروس "كورونا" سلم الله مصر منه، لافتا إلى أن أعمال التطهير لن تتوقف، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بأعمال التطهير ابتداء من اليوم بعد صلاة الجمعة مباشرة وخروج المصلين للحفاظ على تعقيم المساجد بصورة مستمرة.

وأضاف أن اهتمام وزارة الأوقاف بالعمل على نظافة المساجد وتطهيرها وتعقيمها وتكثيف العمل في نظافتها مستمر على مستوى الجمهورية، وأن كافة العاملين بالمساجد على قلب رجل واحد لحماية المواطنين من كل مكروه وسوء، وذلك من خلال التعاون المثمر والتنسيق الحثيث مع مديريات الصحة وهيئات التطوير بالمحافظات، مؤكدا أنه جار المتابعة المستمرة من غرفة العمليات بديوان عام الوزارة مع المديريات الإقليمية للحفاظ على نظافة وطهارة المساجد للحفاظ على جموع المصلين وحرصًا على سلامتهم.

يذكر أن وزير الأوقاف كان قرر في وقت سابق، غلق جميع دورات المياه بجميع المساجد وأماكن الوضوء، وغلق محابس المياه في غير أوقات نظافة المسجد، وغلق جميع كولديرات المياه ورفع أي أدوات للسقيا من المسجد، وغلق أي منفذ يمكن أن يكون سببا في انتقال فيروس كورونا من شخص لآخر.