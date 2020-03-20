وزير الزراعة يبحث زيادة إنتاج مصر من الأسماك

كتب - أحمد مسعد:

عقد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، اجتماعا مع قيادات الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور خالد أحمد السيد رئيس الهيئة، لمتابعة كافة أنشطة الهيئة الحالية والمستقبلية ومعوقات حركة العمل بها.

كما تم خلال الاجتماع بحث كيفية إدارة الأنشطة الاستثمارية حتى يمكن الاستفادة من الإمكانيات الموجودة لتعظيم الإنتاجية من الأسماك، ما يسهم في زيادة الناتج القومي

وأكد وزير الزراعة أهمية إدارة الأنشطة بصورة اقتصادية سلمية في المرحلة القادمة وضرورة استحداث إدارة تسويق تهدف إلى دراسة السوق أولا بأول وبحث مدى توافر الأسماك بالسوق، بالإضافة إلى فتح مجالات التصدير، وكذلك هيكلة الإدارات المختلفة بالهيئة للاستفادة من المقومات البشرية الموجودة بها.

ووجه القصير بتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بإزالة كافة صور التعديات على البحيرات وتطويرها من أجل تنمية وزيادة الإنتاج السمكي، وذلك لرفع متوسط استهلاك الفرد من الأسماك حتى يتواكب مع المعدلات العالمية، بالإضافة إلى الاهتمام بالمصايد الطبيعية لزيادة وتنمية إنتاجيتها والمتمثلة في البحر المتوسط والأحمر وخليج السويس.

جدير بالذكر أن مصر تحتل المركز الثالث عالميا في استزراع البلطي، والأولى أفريقيا في الاستزراع السمكي الذي يمثل 80% من إجمالي إنتاج الأسماك في مصر، والذي يقدر بحوالي 1.9 مليون طن.