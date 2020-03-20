ألبوم صور| الصلاة في زمن كورونا

قبل تطبيق قرار غلق المحلات.. إقبال على شراء التسالي - صور

كتب - أحمد جمعة:

تصوير- روجيه أنيس وعلاء أحمد ونادر نبيل:

لامس التغيّر الواقع في مصر بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد، كافة مناحي الحياة، بما في ذلك صلاة الجمعة التي اعتاد على أدائها ملايين المصريين.

الوضع هذا الأسبوع كان مختلفًا بعض الشيء، ففي الأيام الماضية أجازت هيئة كبار العلماء إيقاف الجُمَعِ والجماعات في البلاد؛ خوفًا من تفشِّي الفيروس، وأداء الصلاة في المنزل، فيما لم يأخذ المئات بتلك "الرخصة الشرعية" وتوافدوا على المساجد.

ومع ذلك؛ التزم عدد من المواطنين بارتداء "الكمامة والجوانتي" كإجراءات وقائية لمنع الإصابة بالفيروس، خاصة في مساجد عمرو بن العاص والحسين بالقاهرة، وبعض المساجد بمنطقة المعادي والتي رصدتها عدسة مصراوي.

وتطوع أحد الأشخاص بمسجد عمرو بن العاص؛ لتوزيع ورقٍ على المصلين لاستخدامه وقت الصلاة.