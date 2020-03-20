متحدث الوزراء: قراران مهمان بشأن صرف معاشات المواطنين

كتب - يوسف عفيفي:

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، نادر سعد، أن اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، اتخذ قرارين مهمين بشأن صرف المعاشات للمواطنين عبر مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي.

وقال سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" عبر فضائية dmc، إن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجه بفتح مكاتب البريد على مدار فترتين صباحًا ومساءً، بهدف تخفيف المعاناة عن كبار السن وتسهيل السبل أمامهم للحصول على المعاش، وتقليل الزحام وتخفيف الضغط على العاملين، منعًا للتجمعات والحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار المتحدث باسم الوزراء إلى أن من يريد الذهاب إلى مكاتب البريد صباحًا أو مساءً سيحصل على المعاش بسهولة دون تعب أو إجهاد، لافتًا إلى أن القرار الثاني، وجه الجهات المختصة بإجراء عمليات تطهير وتعقيم ماكينات الصرف الآلي بشكل مستمر لمنع انتشار الفيروس بين المواطنين الذي بات يشكل خطرًا على الجميع.