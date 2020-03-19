شوقي يحسم موقف الطلاب المصريين في الخارج من امتحانات الترم الثانى

كتب- أسامة علي:

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، موقف الطلاب المصريين في الخارج من امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وقال شوقي، في في رسالة مصورة (فيديو) اليوم الخميس، إن الطلاب المصريين في الخارج، سيتم استخدام المنصة الإلكترونية والمكتبة الرقمية وسيتم تطبيق نظام المشروعات (البحث) وعدم إجراء امتحانات، وذلك نظرًا لظروف الدول المقيمين بها.