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عسل أبيض وبرتقال بالجزر.. نصائح الصحة لتقوية المناعة والوقاية من كورونا

03:00 ص الخميس 19 مارس 2020
عسل أبيض وبرتقال بالجزر.. نصائح الصحة لتقوية المناعة والوقاية من كورونا

وزيرة الصحة هالة زايد

كتب - أحمد جمعة ويوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان، عدة نصائح للمواطنين لتقوية جهاز المناعة؛ لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وجاءت النصائح وفقًا لما نشرته الصفحة الرسمية للوزارة عبر "فيسبوك" كالتالي:

ـ طبق سلطة يعزز المناعة ويتكون من الخضار الطازج، وهو المصدر الغني بالفيتامينات والمعزز للمناعة، وللحصول على كامل الفائدة تجعل طبقك متنوعًا ويحتوي على خضروات من كل لون كالتالي:

ـ الأحمر مثل الطماطم والفلفل الأحمر.

ـ الأصفر مثل (الفلفل الأصفر والجزر).

ـ الأخضر مثل (الخيار والجرجير والخس).

ـ الأبيض مثل (الفجل والبصل).

ـ البنفسجي مثل (البنجر).

العسل الأبيض معزز للمناعة:

ـ معلقة من العسل الأبيض على كوب ماء صباحًا يرفع من المناعة وينقي مساءً الهواء في الجهاز التنفسي.

كوب عصير برتقال بالجزر:

ـ عصير البرتقال بالجزر مصدر لأهم الفيتامينات، والجزر غني بفيتامين (أ) المعزز للجهاز المناعي.

ـ البرتقال أغنى فاكهة بفيتامين (ج) والذي يحمي من الأمراض المعدية.

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وزارة الصحة تقوية جهاز المناعة فيروس كورونا عسل أبيض

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