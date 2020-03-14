رئيس الوزراء: وجهّت الحكومة بتعليق كافة الأنشطة الرياضية

قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إنه وجّه الحكومة بتعليق كافة الأنشطة الرياضية، تجنبًا للتجمعات والإصابات بفيروس "كورونا".

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن أعداد الإصابة في مصر مازالت قليلة وتحت السيطرة.

وأصدر الرئيس السيسي، قرارًا اليوم السبت، بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين بداية من غدٍ الأحد.