الصحة العالمية تحذر: الشيشة تزيد مخاطر انتشار كورونا

كتب- محمد نصار:

حذرت منظمة الصحة العالمية عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، من زيادة مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال تدخين التبغ عبر أنبوب الشيشة.

وقالت الصحة العالمية، اليوم السبت: "استخدام التبغ من خلال أنبوب الشيشة يزيد من خطر المعاناة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)".

وأوضحت المنظمة، أن كل من (العراق - الأردن - الكويت - عمان - قطر - الإمارات - تونس - السعودية - سوريا)، حظروا استخدام الشيشة في الأماكن العامة للحد من مخاطر كورونا المستجد، وإيران وباكستان حظرته منذ فترة.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، تسجيل 13 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 93 حالة.

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