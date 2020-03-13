تأجيل امتحانات الثانوية وفتح باب الإجازات بدون أجر.. الحكومة تعلق على 8 شائعات

كتب- أحمد مسعد:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، عدة شائعات تداولتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، كان أبرزها ما تردد حول تأجيل امتحانات الثانوية العامة، وفتح باب الإجازات في القطاع الحكومي بدون أجر.

ويستعرض "مصراوي" رد مجلس الوزراء على 12 شائعة هذا الأسبوع:

- القاهرة تطور المناطق الأثرية بطريقة عشواية

نفت محافظة القاهرة ماتردد حول من أنباء حول تطوير المناطق التاريخية بالقاهرة بطرق عشوائية دون تخطيط مسبق؛ مُؤكدةً أن مشروع التطوير تم تخطيطه وتنفيذه، وفقًا لأحدث الدراسات الهندسية المتميزة المتبعة عالميًا.

وأضافت المحافظة أن المرحلة الأولى لتنفيذ خطة تطوير القاهرة الخديوية بدأت منذ نهاية عام 2015، من خلال إعادة تأهيل العقارات المسجلة بطراز معماري مميز والموجودة بمنطقة وسط البلد.

الحكومة تنفي تطوير المناطق التاريخية بطرق عشوائية

- فتح باب الإجازات بدون أجر

نفى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ما تردد حول فتح الحكومة باب الإجازات بدون أجر لموظفي الجهاز الإداري للدولة دون ضوابط.

وأكد الجهاز، أن منح الإجازات يتم وفقًا للضوابط التي وضعها قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 وفصلتها لائحته التنفيذية، وأن الأمر يخضع تماماً لمصلحة العمل وفقًا لما تقرره السلطة المختصة.

الحكومة تنفي فتح باب الإجازات بدون أجر "دون ضوابط"

- الدخلية تفرض على المواطنين شراء شنط إسعاف

نفت وزارة الداخلية، ما تردد حول إجبار المواطنين على شراء شنطة الإسعاف من وحدات المرور، كشرط لتجديد رخصة السيارة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان أنه تواصل مع وزارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإجبار المواطنين على شراء شنطة الإسعاف أو أي أصناف أخرى من وحدات المرور.

الحكومة ترد على مزاعم إجبار السائقين على شراء شنطة الإسعاف بالمرور

- تأجيل امتحانات الثانوية العامة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي، حول تأجيل امتحانات الثانوية العامة، لا أساس له من الصحة.

وأوضح المجلس، اليوم الجمعة، أن امتحانات الثانوية العامة ستعقد في مواعيدها المحددة وفقًا للخريطة الزمنية المقررة.

الحكومة تحسم الجدل بشأن مواعيد امتحانات الثانوية العامة

- تفشي فيروس "كورونا" بين الفرق الطبية المخالطة للمصابين

نفى مجلس الوزراء عددًا من الشائعات حول انتشار فيروس "كورونا المستجد، مؤكدا أنه لا توجد أي حالات مصابة بفيروس كورونا بين طلاب المدن الجامعية، وأن كافة المدن الجامعية خالية تمامًا من أي فيروسات وبائية.

وأكد المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، في بيان اليوم الجمعة، أنه لا توجد أي حالات إصابة بفيروس كورونا بين الفرق الطبية المخالطة للمصابين، وذلك لالتزامهم بطرق مكافحة العدوي بالمستشفيات، ويتم إخضاعهم للفحص الطبي بشكل مستمر، كما أنه لم يتم إجبار أي من أعضاء

"فرق تعقيم منازل وتأجيل امتحانات".. الحكومة ترد على 8 شائعات بشأن كورونا

- تعطيل الدراسة أثناء إجراء الامتحانات التجريبية

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ماتردد حول تعطيل الدراسة أثناء إجراء الامتحانات التجريبية للصف الأول الثانوي، مُوضحةً أنه سيتم إجراء الامتحان الإلكتروني التجريبي داخل الفصول بالمدارس الثانوية وسط اليوم الدراسي بدون تعطيل للدراسة.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم بدء الامتحان التجريبي الإلكتروني لطلاب الصف الأول الثانوي يوم 22 مارس وحتى 2 أبريل المقبل، بنظام الكتاب المفتوح، وفيما درسه الطالب خلال الفصل الدراسي الثاني هذا العام.

مجلس الوزراء يرد على أنباء تعطيل الدراسة من 22 مارس وحتى 2 أبريل

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- عدم جاهزية المستشفيات الحكومية لإجراء العمليات الجراحية الحرجة

نفت وزارة الصحة والسكان، ما اثير حول عدم جاهزية 80% من المستشفيات الحكومية لإجراء العمليات الجراحية الحرجة للمواطنين، مُشددةً على جاهزية المستشفيات الحكومية سواء التابعة للوزارة أو المستشفيات الجامعية.

وأضافت الوزارة، أن المستشفيات بها أحدث الأجهزة الطبية اللازمة لإجراء جميع العمليات الجراحية والتدخلات الطبية الحرجة للمواطنين خلال فترة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر

- نقص الزيت التمويني في المجمعات

نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ماتردد حول نقص في الزيت التمويني أو أي سلعة من السلع التموينية الأساسية، مُوضحةً أنه يتم ضخ كميات وفيرة من السلع التموينية بما فيها الزيت بمحال البقالة التموينية وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية.

وشدد الوزارة، علي أن المخزون الاستراتيجي لكافة السلع التموينية كافٍ وآمن، وذلك في إطار حرصها على توفير كافة السلع للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة.

الحكومة تنفي نقص الزيت بالمجمعات الاستهلاكية: السلع الأساسية متوفرة بكميات كبيرة