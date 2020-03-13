خسائر الطقس| الأوقاف: انهيارات بـ 3 مساجد.. وعامل فقد الوعي (صور)

كتب - محمود مصطفى:

تلقت غرفة عمليات وزارة الأوقاف، المشكلة لمتابعة عمل المساجد في الطقس السيئ، بعض التقارير من المحافظات عن تعرض مساجد لإنهيارات، بسبب الأمطار الغزيرة وشدة الرياح.

انهيار مسجد بقنا

بحسب الغرفة، تعرضت مأذنة مسجد الرحمن بقرية السلامية بنجع حمادي بأوقاف قنا، لإنهيار الجزء العلوي منها، في تمام الواحدة والنصف من صباح الجمعة، ما تسبب في انهيار المسجد وتصدع حائط الجار، ولم ينتج عنه أي خسائر بشرية.

حررت مديرية أوقاف قنا، محضرا بالواقعة حمل رقم 1471 إداري نجع حمادي.

انهيار مأذنة مسجد بقنا

كما تلقت غرفة عمليات الأوقاف، تقريرا عن انهيار مأذنة مسجد مكة المكرمة بإدارة الكرنك بمركز أبو تشت بأوقاف قنا، على الرغم من صدور قرار ضم دعوي له منذ شهرين، مؤكدة أن حالة المسجد سليمة تماما، وتقام فيه الشعائر، ولا توجد أي خسائر بشرية.

مسجد البدوي

تعرض سقف مسجد أحمد البدوي بطنطا، لتجمع كميات كبيرة من مياه الأمطار، أدى إلى سقوطها داخل الكاميرا الخرسانية الموجودة بمنتصف المسجد من ناحية دورة المياه، والحائط المجاور للمئذنة القديمة تساقط مياه من أعلى السقف على الجدران من الناحية القبلية.

غلق مسجد سيدي خميس

تلقت غرفة عمليات الأوقاف، تقريرا من مديرية المنوفية بغلق مسجد سيدي خميس بشبين الكوم، بعد أن تأثر السقف بالمطر مما أدى إلى رشح المياه على لوحة الكهرباء، وسيتم غلقه، وستكون صلاة الجمعة بدار الضيافة المجاورة للمسجد، فضلا عن وجود رشح للمياه بسقف المسجد الأحمدي.

سقوط عامل من أعلى سطح مسجد

سقط (جمال.س) عامل مسجد سليمان متولي بالمنيل، من أعلى سطح المسجد، أثناء قيامه بصرف المياه، وفقد الوعي، وتم نقله على الفور لمستشفى قصر العيني.

انهيار مسجد بسوهاج

انهار مسجد الفتح وأساسياته بنجع القنانشة بإدارة أوقاف العسريات بسوهاج، بعد أن سقطت المنارة على السقف، في تمام العاشرة والنصف من صباح اليوم الجمعة، ولم تحدث أي خسائر بشرية، وتبلغ مساحته 200 متر.

وأعلنت إدارة أوقاف العسريات، أنه تجرى حاليا أعمال رفع الأنقاض حتى لا تتحدث توابع أو أضرار للمارة والجيران.

كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرر تشكيل غرفة عمليات لمتابعة حالة المساجد خلال فترة الطقس السيء، برئاسة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني، وعضوية الدكتور نوح العيسوي وكيل الوزارة لشئون المساجد، والدكتور أيمن ابو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة، والشيخ أحمد عبد المنعم مدير عام التفتيش العام.

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