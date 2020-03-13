محافظة الجيزة توجه تحذيرا للمواطنين: قطع المياه خلال ساعات

كتب – محمد نصار:

أكدت محافظة الجيزة، أنه سيتم قطع المياه بعدد من المناطق بدءا من الثانية ظهر، بالتزامن مع موجة هطول الأمطار الشديدة، التي تتعرض لها المحافظة.

وطالبت محافظة الجيزة في بيان لها، الجمعة، بضرورة تخزين احتياجاتهم من مياه الشرب خلال الساعات المقبلة، لأنه سيتم تقليل الضغوطات وقطع المياه بعدد من المناطق بدءا من الساعه الثانية عصرا، بالتزامن مع موجة هطول الأمطار الشديدة التي تتعرض لها المحافظة، ولكي يتسني للأجهزة التنفيذية تصريف كميات الامطار بشبكات الصرف.

وناشدت محافظة الجيزة بعدم النزول مطلقا بالشارع إلا في حالات الضرورة القصوي وذلك حفاظا علي سلامة المواطنين من الرياح والعواصف الشديدة ولكي يتسني لأجهزة المرافق والاسعاف والكهرباء القيام بعملهم .

وأعربت محافظة الجيزة، عن الاعتذار لمواطنيها عن أي معوقات تواجههم، وتؤكد أن كافة القيادات التنفيذية بالمحافظة متواجدة في المواقع الميدانية لخدمة المواطنين.​

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