الزراعة: تشكيل غرفة متابعة مركزية لمتابعة مخاطر الطقس على الماشية

كتب - أحمد مسعد:

كشف نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المهندس مصطفى الصياد، عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتعامل مع موجة الطقس السيئ، موضحًا أنه تم تشكيل غرفة متابعة مركزية، للاطلاع على آخر المستجدات الخاصة بآثار الطقس السيئ على الماشية والدواجن.

وقال الصياد، في تصريح لمصراوي، إنه تقرر وقف الراحات والإجازات من قبل القطاع منذ أمس بالإضافة لمتابعة حالة المزارع وحجم الخسائر، مشيرًا إلى أن الحالة مطمئنة حتى الآن.

وأضاف نائب وزير الزراعة أنه تم المرور الفوري والعاجل على مزرعة وادي النطرون، بعد تعرضها لأمطار كثيفة، لافتًا إلى أنها أحد المزارع الكبري النموذجية.

وحول قطاع الدواجن، أكد أنه تم تكليف المديريات بتلقي البلاغات وتقديم العون للمربين والنصائح والإرشادات، مشيرًا إلى أهمية التواصل والالتزام بالخطة الموضوعة للحفاظ على الثروة الحيوانية، خصوصًا وأن 70% من الإنتاجية لصغار المربيين.​