الكهرباء: انقطاع التيار عن بعض المناطق بسبب الأمطار.. ودفعنا بفرق طوارئ



كتب - محمد صلاح:

تسببت موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد بداية من اليوم الخميس، في انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المناطق على مستوى الجمهورية.

وسجلت وزارة الكهرباء انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق بالجيزة منها المهندسين لفترات متقطعة وعدد من الشوارع الرئيسية بالجيزة، بالإضافة لمناطق أكتوبر ومدينة ١٥ مايو نتيجة لسوء الأحوال الجوية.

كما شهدت بعض المناطق بمصر الجديدة والتجمع الخامس انقطاع الكهرباء عنها بصفة مؤقتة إلا أنه تم عودة التيار مرة أخرى.

وقال مسؤول بوزارة الكهرباء، إن عددًا من رؤساء شركات توزيع الكهرباء يتواجدون داخل التحكمات المركزية التابعة للشركات المختلفة لمتابعة الأعطال والدفع بفرق فنية وطوارئ للتدخل وإصلاح الأعطال بانتظام التيار الكهربائي وعودته في أسرع وقت.

كما تشهد بعض المناطق بمختلف شركات التوزيع التسع انقطاعات نتيجة لقيام الشركات بعمل أو إجراء مناورات تهدف للحفاظ على صحة الشبكة الكهربائية وعدم تعرض اى من المواطنين لمخاطر.

كانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أعلنت خروج بعض محطات المحولات عن الخدمة بسبب موجة الطقس السيئ التي تضرب الجمهورية، فضلًا عن سقوط 17 عامودًا جهد متوسط 11 ك.ف، في محافظات سوهاج وقنا والأقصر.

وأرجعت الوزارة في بيان اليوم، هذه الأزمة إلى استمرار سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح في بعض المناطق، بسبب التقلبات الجوية لمنخفض التنين، إذ سقوط في سوهاج ٩ أعمدة، وقنا ٧ أعمدة، وعمود واحد في الأقصر.

وأوضحت أنه على الفور تم العمل على توفير المولدات الاحتياطية للمنشآت الحيوية والتغذية من المصادر البديلة، وجارٍ العمل على إعادة الإصلاح.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم بالفعل إعادة التغذية الكهربية للأماكن المفصولة في الأقصر، ويجري العمل على سرعة إعادة التغذية الكهربية لباقي الأماكن والمناطق في أسرع وقت ممكن.