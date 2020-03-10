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الأزهر تقرر تعطيل الدراسة بالكليات لسوء الأحوال الجوية.. الخميس

04:42 م الثلاثاء 10 مارس 2020
الأزهر تقرر تعطيل الدراسة بالكليات لسوء الأحوال الجوية.. الخميس

جامعة الأزهر

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت جامعة الأزهر، في بيان لها الثلاثاء، تعطيل الدراسة بجميع كليات القاهرة والأقاليم، بعد غد الخميس، بناء على قرار الدكتورمصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، تعطيل الدراسة فى جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، يوم الخميس الموافق 12 مارس 2020، وذلك وفقاً للتقرير الذى تلقاه من الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار فى الاحوال الجوية خلال الفترة من الخميس الموافق 12 مارس الجارى وحتى السبت الموافق 14 من نفس الشهر.

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