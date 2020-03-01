الصحة: انطلاق مبادرة العناية بصحة الحوامل بـ4 محافظات

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، انطلاق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، "للعناية بصحة الأم والجنين" للكشف المبكرعن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان، وذلك بداية من اليوم الأحد بـ 4 محافظات كمرحلة أولي.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الاعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن المبادرة تستهدف للكشف المبكر عن الاصابة بفيروس "بي" وفيروس نقص المناعة البشري ومرض الزهري للسيدات الحوامل، بالإضافة إلى خفض وفيات الأمهات الناجمة عن تلك الأمراض، لافتًا إلى أنه تم وجاري تدريب 5 الآف و381 فردًا من الفرق الطبية المشاركة في المبادرة وذلك منذ 23 فبراير الماضي.

وأشار مجاهد إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة انطلقت اليوم بـ4 محافظات تشمل القاهرة، والإسكندرية، والفيوم، والقليوبية، ليتم اطلاقها تباعًا في باقي المحافظات، لافتًأ الى أنه تم تخصيص 121 مركز إحالة لفيروس (بي)، وفيروس نقص المناعة البشري، بالاضافة إلى 51 مركز إحالة مرضي الزهري، إضافةً الى تحويل الحالات ذات السكر المرتفع بالدم أو المكتشف بها أي عوامل خطورة أخرى لاستكمال التقييم والعلاج بـ 303 مستشفيات تابعة لوزارة الصحة.

وأضاف أنه تم إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمسح وربطها بالمنشآت الصحية المشاركة بالمبادرة لتسهيل متابعة المرأة المنتفعة وتحويلها لأقرب مركز لتلقي العلاج اللازم طبقًا لحالتها، مؤكدًا أنه تم تحديث الموقع الإلكتروني لمبادرة 100 مليون صحة لتقديم خدمات الاستعلام عن ميعاد التقييم للمنتفعات لإجراء فحصوات متقدمة، وذلك من خلال الموقع الرسمي للمبادرة http://www.100millionseha.eg ، بالإضافة إلي تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن 15335.

ولفت إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة تنطلق فى أبريل المقبل وتشمل ١٢ محافظة هي" مطروح، دمياط، بورسعيد ، شمال سيناء، السويس، الإسماعيلية ، جنوب سيناء ، البحر الأحمر، أسيوط، سوهاج، كفر الشيخ والمنوفية" ، كما تنطلق المرحلة الثالثة فى يونيو المقبل وتشمل ١١ محافظة هي"أسوان، الأقصر، قنا، الشرقية، الدقهلية، البحيرة، الغربية، الوادي الجديد، بني سويف، الجيزة والمنيا".

وقال "مجاهد"، إنه تم تدريب 719 فردًا من أعضاء الفريق الطبي بمحافظات المرحلة الاولى، على كيفية استخدام الأجهزة الخاصة بالكشف المبكر عن الإصابة بفيروس بي وفيروس نقص المناعة البشري ومرض الزهري للسيدات الحوامل، وعمل تحاليل السكر بالدم والقياسات الفيزيائية، إضافة إلى تدريبهم على كيفية التعامل مع المنتفعات، واستيفاء كارت المتابعة، وإدخال البيانات، مشيراً إلى أنه تم توزيع الفرق الطبية والأجهزة والمستلزمات الواجب توافرها طبقًا لعدد السيدات الحوامل بكل وحدة، والتى يستمر العمل بها طوال أيام العمل الرسمية من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.

واضاف "مجاهد" أن المبادرة تضمن سرية التحاليل، والاختبار السليم بإختيار كواشف بمعايير ذات جودة عالمية، كما تتضمن المشورة للوقاية من الأمراض، وتشترط الموافقة وإقبال السيدة على الخدمة.