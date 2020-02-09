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​شيخ الأزهر يستقبل طالبات معهد تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها

11:02 م الأحد 09 فبراير 2020
​شيخ الأزهر يستقبل طالبات معهد تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها

الدكتور أحمد الطيب

الأقصر- (أ ش أ):

استقبل شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب، اليوم الأحد، طالبات معهد الأزهر لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

ونظم الطالبات زيارة للإمام، أثناء تواجدهن في رحلة لمدينة الأقصر، تحت رعاية الدكتورة نهلة الصعيدي مدير مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين.

وأكدت بسمة النقيب عميدة المعهد، حرص الطالبات الوافدات وعددهن 40 طالبة و7 مشرفات على مقابلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وعبرن عن سعادتهن باللقاء، ومنحه لهن هذه الفرصة الغالية وحسن استقباله واستضافته لهن.

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Asha
أحمد الطيب الأزهر الشريف معهد تعليم اللغة العربية
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