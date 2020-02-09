ينتهي 13 فبراير.. الإسكان تبيع 822 شقة بـ"سكن مصر" في أول يوم حجز

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، اليوم الأحد 9 فبراير، في تلقي طلبات حجز شقق "سكن مصر" للدور الأرضي والأخير فقط بـ5 مدن جديدة.

وحتى الآن تمكن المتقدمين من حجز 822 شقة، ويتبقى 2565 شقة دون حجز، على أن ينتهي الحجز الإلكتروني لمن سبق وسدد مقدم الحجز البالغ 50 ألف جنيه، يوم 13 فبراير الجاري.

وأعلنت وزارة الإسكان 2 يناير الماضي، في تلقي طلبات الحجز لـ3387 شقة في مشروع سكن مصر، بمدن (أكتوبر الجديدة - القاهرة الجديدة - العبور- بدر- المنصورة الجديدة) بمساحات 106 أمتار وحتى 115 مترًا، وللدور الأرضي والأخير فقط.

وبحسب كراسة الشروط، بلغ سعر المتر في مدينة أكتوبر الجديدة 6380 جنيهًا، بما يعني وصول سعر الوحدة (106 أمتار) نحو 676 ألف جنيه، والشقة الـ115 مترًا نحو 733 ألف جنيه، وفي مدينة المنصورة الجديدة، بلغ سعر المتر 6870 جنيهًا، وسجلت الشقة الـ115 مترًا نحو 790 ألف جنيه.

وفي مدينة القاهرة الجديدة، بلغ سعر المتر 7655 جنيهًا، ووصل سعر الشقة الـ 106 أمتار 811 ألف جنيه والشقة الـ115 مترًا 880 ألف جنيه، وفي مدينة العبور الجديدة، وصل سعر المتر 6070 جنيهًا، ووصل سعر الوحدة الـ 115 مترًا 698 ألف جنيه، أما مدينة بدر، وصل سعر المتر فيها لـ 4980 جنيهًا، حيث سجلت الشقة الـ115 مترًا نحو 572 ألف جنيه.

وتمثلت شروط الحجز أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية، وألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا في تاريخ الحجز، وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد، كما لا يحق للأسرة (الزوج والزوجة والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة، ولم يسبق للمتقدم (الحصول على وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي أو وحدة سكنية بمشروع دار مصر أو سكن مصر.

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