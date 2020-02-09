مصر تستضيف اجتماع رؤساء أركان دول تجمع الساحل الخمس "G5"

القاهرة- (أ ش أ):

تستضيف مصر اجتماع رؤساء أركان دول تجمع الساحل الخمس (G5)، وممثلي الدول المانحة، في الفترة من 9 إلى 11 فبراير الجاري.

وتشهد أجندة الاجتماع، بحث سبل وآليات تعزيز التعاون بين مختلف دول تجمع الساحل الخمس في مجال محاربة الإرهاب عبر تقديم الدعم المتبادل في كافة المجالات، وتبادل التجارب والخبرات في مجالات الأمن والدفاع وإطلاق جهود التنمية.

كما ستقدم مصر مقترحًا لتدريب كوادر دول الساحل الخمس، في مجال مكافحة الإرهاب، ما يزيد من قدرة هذه العناصر على مواجهة خطر الإرهاب ويسهم في تحقيق المزيد من سُبل الأمن وفتح آفاق التنمية في تلك الدول.

تأتي هذه الاجتماعات في إطار حرص القيادة السياسية على تعزيز الدعم والتعاون المستمر مع الدول الأعضاء لدحر الإرهاب ودعم جهود الأمن والاستقرار بهذه المنطقة الحيوية من القارة الأفريقية.​