دار الإفتاء تحذر من مشاهدة مسلسلي "قيامة أرطغرل" و"وادي الذئاب"

كتب- محمود مصطفى:

حذر المؤشر العالمي للفتوى، التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، اليوم السبت، من مشاهدة المسلسلين التركيين "وادي الذئاب" و"قيامة أرطغرل"، مؤكدًا أن الرئيس التركي، لم ولن يتوانى عن إحياء حلمه باستخدام كافة القوى، سياسيًّا أو دينيًّا أو حتى عبر القوى الناعمة عن طريق الأعمال الثقافية والفنية.

وأضاف المؤشر أن الرئيس التركي وأتباعه، لم يسلموا من توظيف الخطاب الديني بصفة عامة والإفتائي على وجه الخصوص، ليكون غطاءً لعملياتهم العسكرية، شأنهم في ذلك شأن الجماعات والتنظيمات الإرهابية، مصدِّرين للشعوب والأمم أنهم حَمَلة لواء الخلافة، والمسؤولون عن نُصرة المسلمين في العالم وخلاصهم من الاضطهاد والظلم، والساعون لتطبيق الشريعة الإسلامية، ويخفون عن الناس بأن محركهم الأساسى في هذه الحملات الاستعمارية ما يجنيه أردوغان من مكاسب مادية وسياسية.

وأكد مؤشر الإفتاء أن الرئيس التركي يستخدم كافة أسلحته، وقواه الناعمة لتحقيق الهيمنة على منطقة الشرق الأوسط، ومن أهمها توظيف الخطاب الديني والفتاوى بنسبة 40% سواء داخليًّا أو خارجيًّا، ولفت المؤشر إلى سعى أردوغان للهيمنة وترسيخ حكمه الديكتاتوري عبر فتاوى الداخل التركي بنسبة 30%، أما في الخارج، وبنسبة 70% فإنه يجنّد بعض مفتي جماعات الإسلام السياسي مثل تنظيم الإخوان الإرهابي وميليشيات التطرف في أكثر من دولة.

وأشار المؤشر العالمي للفتوى إلى أن قوى ناعمة أخرى يستخدمها أردوغان في الخطاب الديني لكن في أوروبا، لا سيما ألمانيا، وهي قائمة المنظمات والجمعيات التي تتخذها الاستخبارات التركية كواجهات عمل، والتي يصل عددها إلى 15 جمعية مسجلة في ألمانيا تعمل تحت مسمى اتحاد إسلامي تركي.​

