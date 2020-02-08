"الأطباء" عن بلاغ الصحة: كيدي

كتب - أحمد جمعة:

وصف الدكتور محمد عبدالحميد، أمين صندوق نقابة الأطباء، البلاغ الذي تقدمت به وزارة الصحة للنائب العام ضد النقابة بـ"الكيدي والكلام المُرسل".

كان مصدر مسؤول بوزارة الصحة، قال إن البلاغ تضمن عدة قضايا محل خلاف بين النقابة والوزارة، منها "اتهام النقابة بالعمل على إفشال جهود الوزارة في الارتقاء بالمستوى التعليمي والمهني للأطباء، عبر محاولة منعهم من التسجيل في برنامج الزمالة المصرية، والتسبب في امتناع نحو نصف دفعة سبتمبر 2019 عن التسجيل".

وقال أمين صندوق نقابة الأطباء، لمصراوي، إن النقابة لم يصلها أي إخطار بخصوص هذا البلاغ حتى الآن.

وأوضح أن النقابة أحالت 5 من القيادات الإدارية بوزارة الصحة ومديرية المنيا على خلفية حادث طبيبات المنيا، وهذا رد من الوزارة على الإجراءات التي تم اتخاذها.

كانت نقابة الأطباء، أحالت منتصف يناير، 5 قيادات بوزارة الصحة ومديرية المنيا للتحقيق، هم: ومساعد الوزيرة لشئون المبادرات، مدير إدارة أبو قرقاص بالمنيا، ومدير إدارة سمالوط بالمنيا، ومدير إدارة المنيا الطبية، والقائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بالمنيا،

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وأضاف عبدالحميد: "ما شمله البلاغ بصيغته المنشورة في الإعلام كلام إنشاء، فالوزارة جهة تنفيذية والنقابة مجتمع مدني.. عندما يصلنا إخطارًا رسمياً فإننا قادرون على الرد بشكل قوي".

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