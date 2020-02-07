حل مشكلة "القصر" والمحليات.. ماذا حدث في اجتماع غرفة المنشآت بوزير السياحة؟

كتب- يوسف عفيفي:

أشاد عادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية، بنتائج لقاءه مع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بحضور عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة.

وقال المصري في بيان له اليوم الجمعة، إن وزير السياحة استمتع خلال اللقاء لكل مشكلات وقضايا المنشآت السياحية، التي تحد من أنشطتها المختلفة، وتأتي في مقدمتها التعديات من قبل المحليات والتدخل في نشاط المنشآت السياحية، دون وجه حق أو سند قانوني.

وقدمت الغرفة للوزير ملفًا تضمن كل المشكلات والحلول المطروحة من وجهة نظر الغرفة، والتي تم عرضها باستفاضة، من بينها الاشتراطات التعسفية للحماية المدنية، وكود الإسكان والعقبات التي تضعها هيئة التعمير، ووزارة الري تجاه العائمات سواء الثابتة أو المتحركة.

وتضمن الملف، تفاصيل الأزمة الأخيرة مع العائمة الثابتة "القصر" الراسية على شط النيل أمام مركز التجارة العالمي ببولاق، وتوقفها وتعرض استثمارات بأكثر من 200 مليون جنيه للخطر، إلى جانب تشريد أكثر من 450 عاملاً يعملون عليها، وأهمية البحث عن بدائل لحل هذه الأزمة، ومشكلة فرع الغرفة بمحافظة جنوب سيناء والذي يعاني من توقف نشاطه، ما يؤدي إلى عدم القدرة على خدمة أعضاء الغرفة بالمحافظة.

واستعرض المصري، الجهود التي أجرتها الغرفة مع جهاز حماية المستهلك وتفاصيل لقاءه مع رئيس الجهاز ، بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة والمسئولين بوزارة السياحة، والذي دار حول قرار الجهاز بإلزام المنشآت السياحية بعرض قائمة أسعارها المقدمة للمستهلك بالسعر الإجمالي بما فيها الضريبة المضافة والخدمة، وفقًا لقانون الجهاز.

وقال إن استجابة وزير السياحة والآثار، لحل مشكلات وأزمات القطاع، كانت رائعة وفورية، حيث قرر الوزير وضع مشكلات المحليات والحماية المدنية، على جدول أعمال الاجتماع المقبل للجنة الوزارية العليا للسياحة، لاتخاذ القرار المناسب.

ووعد الوزير، بعرض المشكلات الخاصة بالمنشآت السياحية، مع هيئة التعمير في الاجتماع المقبل، لكونه عضوًا في الهيئة، للتوصل إلى حل مناسب يرضي جميع الأطراف.

وحول موضوع المركب العائم "القصر"، أكد رئيس غرفة المنشآت السياحية، أن الوزير وعد بعرض هذه الشكوى على المسئولين والبحث عن حل يضمن الحفاظ على هذه الاستثمارت وضمان تأمين العمالة من التسريح والبطالة.

وأثنى المصري، على التحرك السريع لوزير السياحة لحل مشكلة فرع الغرفة بجنوب سيناء، حيث أجرى اتصالاً مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الذي رحب على الفور بعقد جلسة مع مجلس إدارة الغرفة الخميس المقبل بمكتب المحافظة بالقاهرة ووضع حل عاجل لفرع الغرفة.

وكشف المصري، عن دعوة وزير السياحة، للمنشآت السياحية أعضاء الغرفة لإستغلال المساحات المتاحة بالكافتيريات والمناطق الأثرية والمتاحف لتقديم خدمات سياحية متميزة، مؤكدًا تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات من قبل المجلس الأعلى للآثار من أجل الارتقاء بالخدمات السياحية بهذه المناطق.

وأعلن رئيس غرفة المنشآت السياحية، ترحيب وزير السياحة والآثار، بالفكرة التي طرحتها الغرفة، حول تقييم المطاعم والمنشآت أعضاء الغرفة من حيث جودة وصحة وسلامة الغذاء، عبر إجراء مسابقة فيما بينها من أجل الحصول على أعلى التقييمات، وأنه أشاد بالفكرة، مقترحًا تسميتها "سيلفر لوتس"أو زهرة اللوتس الفضية" على أن يتم تكريم المنشآت الفائزة بأعلى درجات التقييم فى الاحتفالات التي تقيمها الوزارة بمناسبة يوم السياحة العالمي.