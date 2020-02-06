اليوم.. مجلس "الصحفيين" يعقد اجتماعه الدوري

كتب مصطفى علي :

يعقد مجلس نقابة الصحفيين اليوم الخميس، برئاسة ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، اجتماعه الدوري، بحضور أعضاء مجلس النقابة، والوكلاء.

كان ضياء رشوان نقيب الصحفيين، قد دعا أعضاء مجلس النقابة لاجتماع مجلس اليوم الخميس، وذلك عقب قرار تأجيله من الاسبوع الماضي.

ويستعرض الاجتماع ما قامت به لجان المجلس خلال عام ٢٠١٩ ، وجدول أعمال العام المقبل، بالإضافة لمناقشة أزمة الزملاء بجريدة الصباح، والتحرير.