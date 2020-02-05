وزير التربية والتعليم: "نتيجة أولى وثانية ثانوي زي نتيجة التحاليل"

بالخرائط.. "التنبؤ بالفيضان" يعلن أماكن سقوط الأمطار حتى الجمعة المقبل

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن نتائج الصف الاول الثانوي والثاني الثانوي ليس لها علاقة بتحديد الكلية التي سيدخلها الطالب.

وبدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفي الذي يعقده الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بمقر الوزارة، لشرح نتيجة الصف الثاني الثانوي ونظام التقييم الجديد، وكيفية فهم نتائج الامتحانات الإلكترونية والاستفادة منها.

وقال شوقي: "بندي الكارت للطالب، فهو عبارة عن روشته يقدر يعرف بيها مستواه فين ويشتغل على نفسه".

وتابع: "الطالب بيحصل على النتيجة زي نتيجة التحليل بهدف معرفة مستواه".