مباحثات بين "العربية للتصنيع" و "تاتونج التايوانية" فى مجال التابلت والإلكترونيات

كتب- محمد سامي:

أكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع على متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوجيهاته لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا في مجال الصناعات الإلكترونية والإتصالات والحواسب اللوحية بكافة أنواعها بالشراكة مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

جاء هذا خلال زيارة وفد شركة " تاتونج "التايوانية العالمية وشركة ECS"" التابعة لها والمتخصصة في أجهزة الحواسب والتابلت.

و تأتي الزيارة في إطار استراتيجية "العربية للتصنيع"، لتوسيع آفاق الشراكات والتعاون مع كبرى الشركات العالمية، وفقا لأحدث نظم الثورة الصناعية الرابعة وزيادة فرص الاستثمار في مصر.

تناولت المباحثات الامكانيات التصنيعية بالهيئة العربية للتصنيع، وما تتمتع به شركة "تاتونج" من خبرات في مجال الإلكترونيات والحواسب اللوحية، كما تم عرض رؤية العربية للتصنيع بشأن تعميق التصنيع المحلي من خلال التعاون مع الشركة التايوانية وتحديد آليات تعزيز التعاون والإتفاق على تبادل الزيارات للتعرف على الامكانيات والاحتياجات وبحث امكانية نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في صناعة التابلت والحواسب اللوحية والإلكترونيات والإتصالات وتكنولوجيا نظم التحول الرقمي والمنصات الإلكترونية ومستلزمات الحواسب والتليفونات المحمولة والعدادات الذكية.

وأشار "التراس"، إلى تطلع الهيئة العربية للتصنيع، لعقد شراكة وتعاون حقيقي مع شركة "تاتونج" العالمية وإطلاق مشروعات استثمارية مشتركة، في مجال المشروعات التعليمية.

وأضاف أن العربية للتصنيع تضع كافة امكانياتها لنقل وتوطين التكنولوجيا في صناعة التابلت وإنشاء البنية الأساسية المعلوماتية الخاصة بالمنصات الإلكترونية وخدمات التحول للإقتصاد الرقمي وإطلاق أحدث التقنيات المصممة خصيصًا لتمكين التجارة والإقتصاد الرقمي من الإزدهار علي المستويات المحلية والإقليمية والقارية.

وأوضح أن العربية للتصنيع تستهدف بهذا التعاون تلبية احتياجات وزارة التربية والتعليم والجامعات والوزارات وكافة المؤسسات الصناعية وخدمات الحكومة الذكية، مشددًا على الميزة التنافسية التي تتميز بها مصر، وتوقيعها عدد من اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من الدول الإفريقية والأوروبية تسمح بدخول منتجاتها لهذه الأسواق دون جمارك وهو ما يفتح المجال لتسويق منتجات المشروعات المشتركة للسوق الخارجي من خلال مصر، لافتًا إلي ضرورة مراعاة الجودة العالية والأسعار التنافسية العالمية لهذه المنتجات.

من جانبه، أشاد " فينسن تشن" رئيس شركة ECS للتعاون الدولي بتوجه الحكومة المصرية نحو توطين صناعة التابلت والحواسب اللوحية وتقديم حوافز متعددة للمستثمرين, مؤكدًا أن السوق المصري كبير وواعد ويشكل أهمية إستراتيجية للمنطقة العربية والإفريقية.

وأشار "تشن"، إلى أهمية الاستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع لتحقيق الشراكة والتعاون في العديد من أوجه التصنيع، مؤكدًا أهمية توطين التكنولوجيا للمشروعات التي تنفذها الشركة بمصر، بالإضافة إلى تدريب الكوادر البشرية بالعربية للتصنيع على هذه التكنولوجيا الحديثة وهو ما رحب به الفريق "التراس"، موضحًا أن توجيهات القيادة السياسية واضحة في هذا المجال وهي توطين صناعة التابلت والحواسب اللوحية في مصر والتحول من التجميع إلى التصنيع وفقا لمعايير الجودة العالمية.