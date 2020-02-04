اختتام فعاليات الدورة الـ 51 لمعرض الكتاب

كتب - محمد عاطف:

اختتمت مساء اليوم الثلاثاء فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال51 والذي شهد على مدار 14 يوما توافد أكثر من 3 ملايين زائر وفدوا من مختلف محافظات الجمهورية كما وفد الى المعرض أيضا العديد من الجنسيات العربية والأجنبية.

وحشدت وزارة الثقافة كل جهودها حتى يظهر المعرض بهذه الصورة الحضارية حيث اتسم التنظيم بالدقة وسهولة الوصول إلى أجنحة العرض .

وللعام الثاني على التوالي يحتضن مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس فعاليات المعرض المتنوعة ما بين ندوات ثقافية وأنشطة ترفيهية، وذلك في ظل تواجد أمني مكثف .

وحرصت الأسر المصرية على اصطحاب أطفالهم إلى المعرض لإطلاعهم على كل ما هو جديد في عالم كتب الأطفال في جناح الأطفال بالمعرض والاستمتاع بالأنشطة التي تقدم ضمن فعاليات المعرض، والتي شملت عروضا للأراجوز والساحر والأنشطة الترفيهية المختلفة.

وانتشرت أعداد كبيرة من الشبان والشابات المتطوعين - على مدار أيام المعرض - للرد على استفسارات الجمهور وإرشاد رواد المعرض وتسهيل عملية وصولهم إلى أجنحة العرض أو أماكن الندوات والفعاليات المختلفة .

وكانت دولة السنغال هي ضيف الشرف لهذا العام ، وتم اختيار الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض، وحمل المعرض هذا العام شعار «مصر إفريقيا.. ثقافة التنوع».

وشاركت في هذه الدورة 40 دولة من خلال 900 دار نشر تم عرض أعمالها في 808 أجنحة، إضافة إلى 41 مكتبة من سور الأزبكية، كما احتضن المعرض 3502 فعالية ثقافية وفنية متنوعة .

وللمرة الأولى تم في هذه الدورة إطلاق تطبيق إلكتروني للتيسير على الزائرين لمعرفة أماكن دور النشر وما تعرضه من الإصدارات بجميع بياناتها والفعاليات المصاحبة ومواعيده.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قد افتتح فعاليات المعرض في 22 يناير الماضي، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة و عدد من الوزراء والشخصيات العامة.

و أعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم، خلال مؤتمر صحفي تم عقده اليوم الثلاثاء، ضمن ختام فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للكتاب اختيار

اليونان كضيف شرف الدورة المقبلة (52) لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

ووجهت عبدالدايم، الشكر لدولة السنغال علي مشاركتها المتميزة في الدورة ال51 للمعرض، في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.