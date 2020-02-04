رئيس جهاز الشروق يقود حملات لإزالة الإشغالات ومتابعة انضباط الأسواق بالمدينة

​كتب - محمد عبدالناصر:

قاد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، حملات لإزالة الإشغالات والتعديات بالمناطق السكنية، وتابع انضباط الأسواق التجارية بالمدينة، موضحاً أن ذلك يأتى لمنع المظاهر العشوائية، وتقديم أفضل الخدمات التجارية بمدينة الشروق.

وقاد الغيطى، حملة لإزالة التعديات بالمجاورتين ( أ ، ج ) بالمدينة، وأسفرت عن رفع الإشغالات المتواجدة بالمسطحات الخضراء، وإزالة التعديات عن مداخل وأسطح العمارات، وتحرير محاضر بيئية ومخالفات للقائمين بضم الملكيات العامة للملكيات الخاصة، وتحويلها إلى مخازن ومنافذ بيع، وشددعلى رؤساء الأحياء باستمرار الحملات، وعدم السماح بوجود أى تعديات استناداً لمبدأ سيادة القانون.

وشملت الحملات، التفتيش على صلاحية الأطعمة وضبط الأسعار، بالأسواق والمنافذ بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى، للتأكد من صلاحية الأطعمة وإلزام العارضين بإظهار قوائم الأسعار على السلع المعروضة، واتخاذ إجراءات فورية ضد المخالفين، بهدف التأكد من سلامة الغذاء المقدم.​